Про це Володимир Зеленський сказав європейським лідерам під час телефонної розмови 27 грудня, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

На які поступки Зеленський готовий піти заради миру?

Політик повідомив європейців, що Україна готова відвести війська з передової для створення "демілітаризованої зони", якщо Росія зробить те саме. Водночас Київ хоче отримати надійні гарантії безпеки, які чітко визначатимуть, що робитимуть союзники у разі порушення миру Москвою.

Зеленський також прагне забезпечити стабільне фінансування для ЗСУ та підтримку протиповітряної оборони, включно з присутністю європейських військ в Україні.

Президент наголосив, що Україна може погодитися передати окуповані території Росії лише через референдум, проведений у мирних і безпечних умовах.

Окрім того, Зеленський хоче, щоб Запорізька АЕС поблизу лінії фронту була передана під міжнародний контроль, а електроенергія, яку вона виробляє, розподілялася по обидва боки фронту.

Нагадаємо, що розмова Зеленського із лідерами Європи відбулася напередодні його зустрічі із Дональдом Трампом у Флориді. Очікується, що ця зустріч стане кульмінацією активних консультацій, які тривають з листопада 2025 року після появи 28-пунктного мирного плану.

Під час зустрічі у Флориді Зеленський планує обговорити майбутнє Донецької області, Запорізьку АЕС та інші важливі питання. Росія вимагає передати їй увесь Донбас, тоді як Україна наполягає на заморожуванні лінії фронту. США пропонують компроміс – створення вільної економічної зони,