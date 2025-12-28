Зокрема, щодо ключових та суперечливих питань, водночас ситуація ускладнюється російськими провокаціями у вигляді обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Що чекати від зустрічі Трампа і Зеленського?

Росія 27 грудня завдала масованого удару по Україні з використанням дронів і ракет, що призвело до знеструмлень та вимкнення опалення в низці районів Києва. Зеленський назвав це відповіддю Росії на мирні зусилля США.

Агентство посилається за заяву українського президента, який повідомив ЗМІ, що під час зустрічі в резиденції Трампа у Флориді він хоче обговорити майбутнє Донецької області, Запорізької АЕС, а також інші важливі теми.

Москва неодноразово вимагала Україну поступитися усією Донецькою областю. Російські чиновники також розкритикували інші пункти останньої пропозиції, що ставить під сумнів готовність Путіна прийняти ці переговори.

Володимир Зеленський казав, що сподівається пом'якшити пропозицію США про повне виведення українських військ із Донбасу. В іншому разі, за його словами, весь план із 20 пунктів має бути винесено на референдум.

За даними ЗМІ, у США сприйняли готовність до референдуму як поступку, проте для цього Росія має погодитися на 60-денне припинення вогню. Водночас опитування свідчать, що українці можуть не підтримати цей план.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа стала результатом кількох тижнів дипломатії. Європейські союзники активізували роботу над післявоєнними гарантіями безпеки для України за підтримки США.

Які питання залишаються суперечливими?

Українська та американська сторони досягли згоди з низки питань, і, за словами Зеленського, план готовий на 90%. Утім, питання про те, які території передадуть Росії, і чи це станеться це взагалі, ще невирішене.

Поки Росія хоче увесь Донбас, Україна наполягає на заморожуванні по поточній лінії фронту. США для компромісу пропонують вільну економічну зону, проте достеменно невідомо, як ця зона функціонуватиме насправді.

Зеленський, чиї минулі зустрічі з Трампом не завжди проходили вдало, поділяє побоювання Європи, що Трамп може "здати" Україну, залишивши європейські держави оплачувати рахунки за підтримку зруйнованої країни.

У Reuters нагадують, що Росія, як Путін неодноразово заявляв раніше, вимагає виведення українських військ з усіх територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також відмову Києва від вступу в НАТО.

На думку українських посадовців та європейських лідерів, війна це захоплення земель в імперському стилі з боку Москви, і якщо Росія доб'ється свого в Україні, одного разу вона атакує членів Північноатлантичного Альянсу.

Нагадують, що план із 20 пунктів сформували на основі попереднього "російського" варіанту із 28 пунктів, який з'явився після переговорів Росії й США. Прийнятним документ став лише після консультацій із Києвом.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, Володимир Зеленський повідомив про намір знову поговорити з європейськими союзниками після вищезгаданої зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді.

Що заявив Путін перед переговорами?