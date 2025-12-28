Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, считает ли он, что Владимир Путин не готов к миру, учитывая последние удары России по Украине, передает 24 Канал.

Как Трамп отреагировал на обстрелы Украины?

Несмотря на постоянные обстрелы Украины, президент США до сих пор считает, что российский диктатор сейчас "серьезно" настроен на мир.

Политик не осудил массированные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Зато он вспомнил о том, что Киев тоже наносит значительные удары по различным частям России, добавив, что не расценивает это как нечто "плохое".

По словам Трампа, оба народа – и Украины, и России – желают завершения войны.

Отдельно президент США уточнил, что он не устанавливал никаких дедлайнов по окончанию войны. По его мнению, или война завершится, или продлится еще очень долго.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского 28 декабря?