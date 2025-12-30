Тільки от "публічно роз'яснювати" що й до чого не збираються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Що сказали у Росії про зміну переговорної позиції?

Росіяни погрожують дипломатичними наслідками "атаки" на резиденцію Путіна. І вони нібито полягатимуть у "посиленні" переговорної позиції.

Пєсков заявив, що Росія "не виходить із переговорного процесу" і "природно, продовжуватиме" його.

Передусім, з американцями,

– водночас наголосив він.

Речник Кремля назвав "божевільними" твердження, що заперечують атаку на резиденцію російського диктатора.

"І я знаю, що, природно, ми бачимо, що і сам Зеленський намагається це заперечувати, і багато західних ЗМІ, підіграючи київському режиму, починають розганяти тему, що, мовляв, цього не було. Але це абсолютно божевільне, божевільне твердження", – запевнив посіпака Путіна і відмовився розкрити нинішнє місцеперебування диктатора.

Брехня Росії про атаку на резиденцію Путіна: що відомо?