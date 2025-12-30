Тільки от "публічно роз'яснювати" що й до чого не збираються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
Що сказали у Росії про зміну переговорної позиції?
Росіяни погрожують дипломатичними наслідками "атаки" на резиденцію Путіна. І вони нібито полягатимуть у "посиленні" переговорної позиції.
Пєсков заявив, що Росія "не виходить із переговорного процесу" і "природно, продовжуватиме" його.
Передусім, з американцями,
– водночас наголосив він.
Речник Кремля назвав "божевільними" твердження, що заперечують атаку на резиденцію російського диктатора.
"І я знаю, що, природно, ми бачимо, що і сам Зеленський намагається це заперечувати, і багато західних ЗМІ, підіграючи київському режиму, починають розганяти тему, що, мовляв, цього не було. Але це абсолютно божевільне, божевільне твердження", – запевнив посіпака Путіна і відмовився розкрити нинішнє місцеперебування диктатора.
Брехня Росії про атаку на резиденцію Путіна: що відомо?
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотниками на резиденцію Путіна у Валдаї, але ці заяви сумнівні. Кількість зазначених БпЛА не збігається з офіційними даними російського міноборони та заявами місцевих мешканців.
Аналітики ISW також зауважили, що суперечності в заявах російських посадовців і відсутність доказів ставлять під сумнів правдивість цієї атаки.
Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Литви розкритикували російські звинувачення та назвали їх маніпулятивними та неправдивими. А от ОАЕ, Пакистан, Індія, Китай та Казахстан вирішили у цій ситуації підтримати Путіна. США дали неоднозначну відповідь.