Звинувачення в бік України щодо нібито атаки дронами резиденції Путіна 29 грудня пролунали від Лаврова. З якою метою росіяни вкинули цей фейк спеціально для 24 Каналу розібрали військові та політичні експерти.

Навіщо Кремль вигадав "атаку" на резиденцію Путіна?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів, що 28 грудня в США була позитивна піар-картинка зустрічі Зеленського з Трампом. Там лунав гімн України й усе було зовсім інакше від того, якою була зустріч на початку 2025 року, коли Венс і Трамп кидались на Трампа. Усе було надто оптимістично.

Було багато оптимістичних заяв, які не сподобались Росії. Трамп міг би бути жорсткішим, бо й від нього лунало багато компліментарних заяв для України. Він відмічав хоробрість Президента України, українського народу. Словом, була надто гарна картинка, надто оптимістична. Ситуація склалась так, що все було узгоджено,

– зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Він продовжив, що в росіян після цього з'явився вибір. Ця узгоджена позиція надійшла б до них, і якби вони сказали "ні", то вийшло б не дуже чемно. Тож, вони вирішили не ставити під сумнів домовленості, а просто сказали, що Україна "замахнулась на святе", мовляв українські бойові комари атакували резиденцію Путіна, й тепер Росія не ставить під сумнів перемовини, але відмовляється від них унаслідок "атаки".

Якими можуть бути подальші дії Росії?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що Росія може підготувати не тільки удар по урядових будівлях, про що говорить Зеленський. Кремль зімітував певні дії своїми ж дронами по резиденції Путіна. Усе для того, щоб звинуватити Україну в тому, що вона зриває мирний трек. Росія хоче видати Україну за терористичний ХАМАС, мовляв, тут ні з ким говорити, і треба примушувати нас до дій.

"Швидше за все, Росія готує для себе зміну позиції в перемовинах. Може перейменувати СВО, наприклад, у контртерористичну операцію, мовляв, Україна займається терором. Тож, Росія змінить концепцію, максимально тягтиме час, аби маніпулювати та спробувати для себе змінити ситуацію, щоб примусити Україну до непопулярних поступок і компромісів", – наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Це ще одна ІПСО, яку проводить Росія. Україна абсолютно зрозуміла та відкрита для наших партнерів. Наші партнери мають технічні можливості для ведення розвідки та розуміння, що куди та звідки летіло. Президент Україно правильно одразу заперечив цю ситуацію. У російському інформаційному просторі повідомлення про це були підготовані заздалегідь, і тут немає нічого, крім намагання постійно виляти.

Які ще цілі фейку про "атаку" на резиденцію Путіна?

Політолог Олег Лісний сказав, що росіяни добре знають психологічний портрет Трампа, адже він уже в спілкуванні з журналістами заявив, що є такі особистості проти яких не можна застососувати зброю, бо це ж цілий президент держави Росія. Та крім впливу на Трампа Росія мала ще одну ціль. Подібні речі вона вже робила, наприклад, на ЗАЕС, мовляв, тепер вона може завдавати дзеркальних атак.

Президент України правильно заявив, що це один із інструментів Росії, аби завдати ударів по будівлях державного керування. Нічого нового немає, й ще одна ціль Росії досягнута. Це удар по переговорному процесу. Вона досягнута не на 100%, але вплине на нього безумовно. Росія шукає приводи, щоб максимально затягнути час,

– підкреслив політолог.

Він додав, що на Заході бояться не тільки смерті Путіна, а й розколу Росії. Є переконання й у США, й у Європі, що Росія має бути в таких межах. Путін провів непогану ІПСО. Вона була підготовлена. Путін перевірив, як реагує світ на те, що його можуть убити. Світ показав, що його вбивати не можна. Це ганебний момент, але в росіянам періодично вдається проводити такі ІПСО.

Фейк про "атаку" на резиденцію Путіна: що відомо