Саме ж слово "Україна" у Міністерстві оборони США стало майже табуйованим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.
Як змінилося ставлення у Пентагоні до України після приходу Гегсета?
Один із високопоставлених військових офіцерів розповів, що політика Пентагону щодо України з приходом Трампа та міністра оборони США Піта Гегсета нагадувала "холодний вітер".
Після призначення Гегсета у січні 2025 року він, за словами співрозмовників видання, не мав чітко сформованої позиції щодо війни в Україні. Водночас навколо нього працювали цивільні радники з власними поглядами.
Уже в перші дні нової адміністрації, згадує колишній чиновник Пентагону, у відомстві сформувалися суперницькі табори, які окреслили свої підходи до українського питання.
З часом Гегсет і його команда, за даними NYT, почали системно підривати авторитет, відсовувати на другий план або змушувати мовчати генералів на передовій і цивільних посадовців, які відкрито симпатизували Україні.
Один із високопоставлених військових чиновників повідомив, що невелика команда з українського напрямку – близько шести осіб, яка активно співпрацювала з Києвом за президентства Джо Байдена, – отримала з офісу Гегсета вказівку не спілкуватися з українцями "без спеціального дозволу".
Помічники міністра побоювалися, що ці фахівці можуть саботувати плани з перенаправлення боєприпасів на Близький Схід, зазначає видання.
Ці обмеження запровадили на тлі посилення російських дронових атак на Україну та активних спроб Києва отримати більше дешевих перехоплювачів.
Ми надсилали повідомлення команді з питань України. Ми казали, що нам потрібно більше перехоплювачів дронів. Але раптом вони перестали відповідати,
– згадує один із генералів, який керував протиповітряною обороною в Києві.
У матеріалі NYT також зазначається, що поза робочим часом – увечері та на вихідних – українські посадовці отримували повідомлення від колишніх контактів у Пентагоні: "Ми тут, але нічого не можемо вдіяти. Вибачте".
Що говорив Гегсет щодо України останнім часом?
Міністр оборони США Піт Гегсет хоче організувати "вечерю мрії" з Володимиром Путіним, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. За словами очільника Пентагону, це була б "вечеря заради миру".
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у Вашингтоні очікують, що союзники купуватимуть більше зброї для України. За словами Гегсета, таким чином можна привести конфлікт в Україні до мирного завершення.
Окрім того, Гегсет заявляв, що США разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, якщо Росія не припинить бойові дії. Глава Пентагону підкреслив, що "смертоносні сили НАТО" та українська армія є важливими стримувальними факторами російської агресії.