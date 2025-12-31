Саме ж слово "Україна" у Міністерстві оборони США стало майже табуйованим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

До теми Пробують зупинити Трампа: чим цікавий ухвалений у США рекордний закон про оборону

Як змінилося ставлення у Пентагоні до України після приходу Гегсета?

Один із високопоставлених військових офіцерів розповів, що політика Пентагону щодо України з приходом Трампа та міністра оборони США Піта Гегсета нагадувала "холодний вітер".

Після призначення Гегсета у січні 2025 року він, за словами співрозмовників видання, не мав чітко сформованої позиції щодо війни в Україні. Водночас навколо нього працювали цивільні радники з власними поглядами.

Уже в перші дні нової адміністрації, згадує колишній чиновник Пентагону, у відомстві сформувалися суперницькі табори, які окреслили свої підходи до українського питання.

З часом Гегсет і його команда, за даними NYT, почали системно підривати авторитет, відсовувати на другий план або змушувати мовчати генералів на передовій і цивільних посадовців, які відкрито симпатизували Україні.

Один із високопоставлених військових чиновників повідомив, що невелика команда з українського напрямку – близько шести осіб, яка активно співпрацювала з Києвом за президентства Джо Байдена, – отримала з офісу Гегсета вказівку не спілкуватися з українцями "без спеціального дозволу".

Помічники міністра побоювалися, що ці фахівці можуть саботувати плани з перенаправлення боєприпасів на Близький Схід, зазначає видання.

Ці обмеження запровадили на тлі посилення російських дронових атак на Україну та активних спроб Києва отримати більше дешевих перехоплювачів.

Ми надсилали повідомлення команді з питань України. Ми казали, що нам потрібно більше перехоплювачів дронів. Але раптом вони перестали відповідати,

– згадує один із генералів, який керував протиповітряною обороною в Києві.

У матеріалі NYT також зазначається, що поза робочим часом – увечері та на вихідних – українські посадовці отримували повідомлення від колишніх контактів у Пентагоні: "Ми тут, але нічого не можемо вдіяти. Вибачте".

Що говорив Гегсет щодо України останнім часом?