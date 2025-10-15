Про це очільник Пентагону заявив на відкритті чергового "Рамштайну" в середу, 15 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Глава Пентагону заявив, що Україну чекає "вогнева міць" від НАТО: чи включатиме вона Tomahawk

На які кроки можуть піти Сполучені Штати?

За словами Піта Гегсета, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, США разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб нав'язати Росії ще більші витрати за агресію.

Якщо нам доведеться піти на цей крок, військове відомство США готове зробити свій внесок так, як можуть зробити тільки Сполучені Штати,

– підкреслив він.

Посадовець також зазначив, що "смертоносні сили НАТО" та надійна українська армія є найефективнішими стримувальними факторами російської агресії.

За його словами, під керівництвом президента Трампа та союзників Сполучені Штати збираються покласти край війні в Україні.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?