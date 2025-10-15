Об этом глава Пентагона заявил на открытии очередного "Рамштайна" в среду, 15 октября, сообщает 24 Канал.

На какие шаги могут пойти Соединенные Штаты?

По словам Пита Гегсета, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками предпримут необходимые шаги, чтобы навязать России еще большие расходы за агрессию.

Если нам придется пойти на этот шаг, военное ведомство США готово сделать свой вклад так, как могут сделать только Соединенные Штаты,

– подчеркнул он.

Чиновник также отметил, что "смертоносные силы НАТО" и надежная украинская армия являются самыми эффективными сдерживающими факторами российской агрессии.

По его словам, под руководством президента Трампа и союзников Соединенные Штаты собираются положить конец войне в Украине.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?