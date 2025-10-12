Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

Как в России комментируют Tomahawk для Украины?

Дмитрий Песков отметил, что сейчас действительно звучит много заявлений по Tomahawk.

С ними еще надо разбираться, мы все их тщательно фиксируем. Тема Tomahawk вызывает у нас крайнее беспокойство, и об этом уже говорил президент,

– заявил спикер Кремля.

Он также подчеркнул, что это оружие особое: оно может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении, его дальность серьезная.

В то же время Песков утверждает, что ракеты Tomahawk якобы не способны существенно изменить ситуацию на фронте.

Пресс-секретарь Путина также упомянул о так называемой "грязной бомбе" – он считает, что у Киева якобы есть возможности для ее создания.

И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать России? Вот как? Эксперты военные за океаном должны это понимать,

– подытожил россиянин.

Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?