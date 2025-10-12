Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство "Интерфакс".
Как в России комментируют Tomahawk для Украины?
Дмитрий Песков отметил, что сейчас действительно звучит много заявлений по Tomahawk.
С ними еще надо разбираться, мы все их тщательно фиксируем. Тема Tomahawk вызывает у нас крайнее беспокойство, и об этом уже говорил президент,
– заявил спикер Кремля.
Он также подчеркнул, что это оружие особое: оно может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении, его дальность серьезная.
В то же время Песков утверждает, что ракеты Tomahawk якобы не способны существенно изменить ситуацию на фронте.
Пресс-секретарь Путина также упомянул о так называемой "грязной бомбе" – он считает, что у Киева якобы есть возможности для ее создания.
И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать России? Вот как? Эксперты военные за океаном должны это понимать,
– подытожил россиянин.
Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
Владимир Зеленский 11 октября провел 11 октября провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Сообщается, что политики обсудили возможность предоставления Украине ракет Tomahawk. Впрочем, никакого решения по этому поводу принято не было.
Ранее Трамп уже заявлял, что "в определенной степени" принял решение относительно передачи Tomahawk Киеву. Впрочем, перед тем, как окончательно определиться, президент США хотел бы знать, как именно украинцы планируют использовать эти ракеты
Между тем офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук выразил сомнение, что США действительно обеспечат украинскую армию дальнобойным оружием Tomahawk. Он пояснил, что запуск этих ракет происходит в основном с кораблей или подводных лодок, а об их передаче Украине нигде не озвучивалось.