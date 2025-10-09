Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, добавив, что сегодня американский президент понял, что примирить Россию и Украину и поставить точку в этой войне он не может.

Смотрите также "Близки к урегулированию": Трамп заявил, что надеется решить "ситуацию с Россией"

Трамп перешел к новому методу

Политолог отметил, что российско-украинская война – экзистенциальная, это война между двумя цивилизациями. Осознание относительно этого, по мнению Ткачука, пришло к Трампу после его последних встреч и разговоров с Путиным, Зеленским. Он понял, что происходит на поле боя и теперь, по убеждению офицера ВСУ, готов давить на Кремль другим методом.

Я считаю, что тема дальнобойного оружия Tomahawk – это последний элемент давления Трампа для того, чтобы попытаться посадить Путина за стол переговоров. Россияне это очень тонко чувствуют,

– озвучил Ткачук.

Офицер ВСУ обратил внимание на то, что сейчас Кремль довольно осторожно комментирует тему вероятной передачи от США этих ракет. Хотя ранее, когда возникали подобные темы относительно получения Украиной американского оружия, россияне громко угрожали миру ядеркой. Однако военная помощь ВСУ от партнеров все равно передавалась. Сегодня Москва осознает, что эти ядерные угрозы не действуют.

По мнению политолога, в Кремле переживают из-за того, что могут потерять контроль над Трампом, который только-только выстроили. Ведь еще недавно Трамп встречал на Аляске Путина красной дорожкой. Это, как заметил Ткачук, было дипломатической победой России.

Какова вероятность передачи ВСУ Tomahawk и Barracuda?

Комментируя тему Tomahawk, офицер ВСУ выразил скепсис относительно того, что США действительно дадут эти ракеты Украине. Он пояснил, что большинство ракет – на балансе ВМС США, в основном запускаются с морских носителей.

"Я не слышал о том, чтобы нам передавали корабли или подводные лодки, поэтому один из элементов, который могут нам дать – наземная система "Тайфун" (пусковая установка для Tomahawk – 24 Канал). Это батарея, которая состоит из четырех пусковых систем, в каждой есть четыре ракеты", – рассказал Ткачук.

По словам офицера ВСУ, в целом запускается 16 ракет. Это не просто небольшая система по типу HIMARS, мобильная и быстрая. "Тайфун" – это масштабный комплекс, фактически городок. Он предусматривает четыре пусковые системы, специальный командный пункт управления, транспорт для логистики, тягачи для перевозки оборудования.

Это огромный комплекс, на нем надо пройти обучение. Принципиальное в этой истории то, что только в 2023 году их поставили на вооружение. В США они еще не в достаточном количестве имеются, чтобы они их так легко раздавали,

– пояснил Ткачук.

А вот по дальнобойному оружию Barracuda офицер ВСУ настроен оптимистичнее. Он отметил, что эти ракеты имеют такой тип, который поражает на более 900 километров и могут запускаться с самолетов F-16. Они уже в Украине есть, украинские пилоты умеют ими пользоваться.

Заметьте! Андрей Ткачук сообщил, что продолжается сбор на закупку дронов для ССО и подразделений, которые защищают Украину на Покровском направлении. Приобщиться можно донатом. Номером карты: 4441 1111 2742 3097. Среди участников, чей взнос составит 200 гривен и более, будет разыграна машина.

Tomahawk для Украины: как реагируют в России?