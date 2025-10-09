Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, додавши, що сьогодні американський президент зрозумів, що примирити Росію та Україну і поставити крапку в цій війні він не може.

Трамп перейшов до нового методу

Політолог наголосив на тому, що російсько-українська війна – екзистенційна, це війна між двома цивілізаціями. Усвідомлення стосовно цього, на думку Ткачука, прийшло до Трампа після його останніх зустрічей та розмов з Путіним, Зеленським. Він зрозумів, що відбувається на полі бою і тепер, за переконанням офіцера ЗСУ, готовий тиснути на Кремль іншим методом.

Я вважаю, що тема далекобійної зброї Tomahawk – це останній елемент тиску Трампа для того, аби спробувати посадити Путіна за стіл перемовин. Росіяни це дуже тонко відчувають,

– озвучив Ткачук.

Офіцер ЗСУ звернув увагу на те, що зараз Кремль доволі обережно коментує тему ймовірної передачі від США цих ракет. Хоча раніше, коли виникали подібні теми стосовно отримання Україною американської зброї, росіяни гучно погрожували світу ядеркою. Однак військова допомога ЗСУ від партнерів все одно передавалась. Сьогодні Москва усвідомлює, що ці ядерні погрози не діють.

На думку політолога, в Кремлі переймаються через те, що можуть втратити контроль над Трампом, який тільки-тільки вибудували. Адже ще недавно Трамп зустрічав на Алясці Путіна червоною доріжкою. Це, як зауважив Ткачук, було дипломатичною перемогою Росії.

Яка ймовірність передачі ЗСУ Tomahawk і Barracuda?

Коментуючи тему Tomahawk, офіцер ЗСУ висловив скепсис щодо того, що США дійсно дадуть ці ракети Україні. Він пояснив, що більшість ракет – на балансі ВМС США, в основному запускаються з морських носіїв.

"Я не чув про те, щоб нам передавали кораблі чи підводні човни, тому один з елементів, який можуть нам дати – наземна система "Тайфун" (пускова установка для Tomahawk – 24 Канал). Це батарея, яка складається з чотирьох пускових систем, в кожній є чотири ракети", – розповів Ткачук.

Зі слів офіцера ЗСУ, загалом запускається 16 ракет. Це не просто невеличка система по типу HIMARS, мобільна й швидка. "Тайфун" – це масштабний комплекс, фактично містечко. Він передбачає чотири пускові системи, спеціальний командний пункт управління, транспорт для логістики, тягачі для перевезення обладнання.

Це величезний комплекс, на ньому треба пройти навчання. Принципове в цій історії те, що тільки у 2023 році їх поставили на озброєння. В США вони ще не в достатній кількості наявні, аби вони їх так легко роздавали,

– пояснив Ткачук.

А от щодо далекобійної зброї Barracuda офіцер ЗСУ налаштований оптимістичніше. Він зазначив, що ці ракети мають такий тип, який уражає на понад 900 кілометрів і можуть запускатися з літаків F-16. Вони вже в Україні є, українські пілоти вміють ними користуватися.

Tomahawk для України: як реагують в Росії?