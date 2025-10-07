Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, якого цитує російське агентство "Интерфакс".

До теми Американці бояться, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні, – Axios

Що відповіли у Кремлі на слова Трампа стосовно Tomahawk?

Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що рішення щодо передачі Києву ракет Tomahawk частково вже ухвалене.

Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть,

– зазначив прихвостень Путіна.

Представник Кремля також заявив, що американці спочатку постачають зброю партнерам, а потім уже лунають заяви. Принаймні так, за словами Пєскова, завжди було за адміністрації Байдена.

"Нам це добре відомо. Цього разу подивимося", – сказав прессекретар російського диктатора.

Дмитро Пєсков також нагадав про позицію Москви, яку, за його словами, президент Володимир Путін "чітко виклав" під час засідання дискусійного клубу "Валдай".

Це серйозний виток ескалації, який, утім, не зможе змінити ситуацію на фронтах для київського режиму,

– цинічно сказав речник Кремля.

До речі, політолог Володимир Фесенко припускав в етері 24 Каналу, що, якщо Володимир Путін почав торкатися теми Tomahawk, які США можуть передати Україні, то це свідчить, що російський диктатор відчув реальну небезпеку для себе. На думку експерта, Вашингтон у відповідь на заяву Путіна довкола Tomahawk може дати дві реакції.

Що відомо про можливу передачу ракет Tomahawk Україні?