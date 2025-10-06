Водночас аналітики вважають, що ці ракети можуть істотно знизити бойову ефективність армії Росії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як Росія заважає передачі Tomahawk Україні?

За даними ISW, у нещодавньому інтерв'ю російський диктатор заявив, що такі поставки "знищать позитивну тенденцію" у відносинах між Росією та США.

Аналітики зазначають, що таким чином Кремль намагається прив'язати "покращення двосторонніх відносин" до зменшення військової підтримки України. Подібну тактику Росія вже використовувала, коли США розглядали постачання ракет ATACMS, танків Abrams чи винищувачів F-16.

Також Путін вважає, що постачання далекобійної зброї спричинить "ескалацію". Крім того, як нагадують аналітики, російський лідер пригрозив США, що передача Tomahawk нібито "втягне американських військових у безпосередню участь в ударах".

Чи послабить Tomahawk армію Росії?

Аналітики вважають, що Tomahawk можуть суттєво змінити ситуацію на фронті. На думку ISW , українські дрони здатні бити вглиб Росії, але їхнє навантаження обмежене та не підходить для ураження спеціалізованих цілей.

Американські ракети дальністю 1600 – 2500 кілометрів здатні вражати майже 2 тисячі російських військових об'єктів у тилових зонах, які критично важливі для логістики та забезпечення армії ворога.

Чи передадуть Україні Tomahawk?