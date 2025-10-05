Таку думку в етері 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, додавши, що у російського диктатора вже тієї кількості інструментів у відносинах з США, які були раніше – немає.

Дивіться також Полковник США припустив, які наслідки чекають на Путіна, якщо він відмовиться від переговорів

За якою логікою діятиме Путін?

Найкращі можливості, які у Путіна були з американським президентом, вже втрачені. Тому що мить, коли треба було піти на мінімальні поступки й очільник Кремля тоді отримав би майже все, що хотів, на думку Богданова – минула.

"Зараз хоча й війська його просуваються, але постає питання, наскільки вистачить російської економіки й військ, щоб захопити ще кілька квадратних кілометрів. Це не вирішує стратегічне завдання Путіна, він не наближає ані капітуляцію України, ані Європи, він просто створює нові рівні напруги", – озвучив Богданов.

Зі слів спеціаліста зі стратегічних комунікацій, все, що зараз робить російський диктатор – це продовжує заганяти себе все далі у глухий кут, створювати для Росії все більше проблем, які вирішити вона не зможе навіть після нього.

Сьогодні, як зазначив Богданов, перед Путіним стоїть завдання не в тому, аби відновити діалог з Трампом, а щоб стримати лідера США від серйозних кроків для підтримки України. Він буде робити все можливе, аби це спрацювало.

"З одного боку він вже не так погрожує "червоними лініями", тому що він розуміє, що з Трампом це скоріше спрацює навпаки, при цьому намагається надсилати сигнали миролюбства. З іншого боку він каже, що якщо Україна отримає Tomahawk, то це ще більше зіпсує відносини", – озвучив Богданов.

Путін, як підсумував спеціаліст зі стратегічних комунікацій, занулив всі серйозні досягнення, які мала Росія за останні кілька сотень років. Богданов вважає, що очільника Кремля вже у цьому процесі не зупинити.

Останні заяви Путіна: