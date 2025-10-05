Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник США у відставці Джон Світ, припустивши, якою логікою керується Володимир Путін, коли не погоджується сісти за стіл переговорів. Очільник Кремля прагне у такий спосіб вплинути на НАТО.
Чому сподівання Путіна щодо НАТО не виправдалися?
"Росія уникає переговорів, тому що її мета – капітуляція України. Путін чітко це дав зрозуміти – він не збирається вести перемовини та зупиняти війну", – підкреслив полковник США у відставці.
Очільник Кремля звертається до союзників – Північної Кореї, Китаю, Ірану – за підтримкою, озброєнням і солдатами для бойових дій. Він вірить, за словами Світа, що зможе перемогти у війні на виснаження. Він вважає, що зможе переграти НАТО щодо волі до перемоги. Вочевидь він намагається змусити Альянс замкнутися на собі. Звідси і порушення повітряного простору НАТО.
Однак це дає протилежний результат. НАТО згуртувався та зміцнив свої позиції. Створена східноцентральна система повітряного патрулювання. Зараз в Балтійському морі діють патрулі НАТО, які перехоплюють російські судна, що раніше загрожували пошкодженням кабелів під водою,
– наголосив він.
Також Швеція та Фінляндія приєдналися до Альянсу. Тому дії Путіна, на його думку, викликають непередбачувальні наслідки.
Водночас Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна в Україні завершиться переговорами.
Це можливо, але не у найближчі 6 чи 12 місяців, оскільки Путін вважає, що у нього є зовнішня фінансова підтримка. Він впевнений, що отримає необхідне озброєння із зовнішніх джерел, а також, що зможе мобілізувати населення. Путін переконаний, що здатний залякати НАТО,
– зазначив Джон Світ.
Проте, на його думку, сьогоднішні дії Кремля, наприклад, його спроби вплинути на вибори у Молдові, провалилися. Так сам як спроби Путіна залякати НАТО через повітряні вторгнення, які були відбиті та призвели до ще більшого згуртування Північноатлантичного Альянсу.
Тому врешті решт, додав полковник США у відставці, Путін або сяде за стіл перемовин, або буде відсторонений від влади.
Що відбувається з переговорним процесом з врегулювання війни в Україні?
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс 28 вересня, заявив, що впродовж кількох тижнів Росія уникає двосторонніх переговорів з Україною та тристоронніх, зокрема, за участі Дональда Трампа. Він наголосив, що росіяни вбивають та втрачають велику кількість людей, однак не мають переконливих результатів.
- Нагадаємо, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня неодноразово порушувалось питання перемовин Володимира Зеленського з очільником Кремля. Президент України зі свого боку заявив, що готовий провести зустріч з Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Водночас на думку Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, російсько-українська війна зрештою має закінчитися переговорами. Рютте зазначив, що Путін прагне повної перемоги над Україною у війни, однак він також усвідомлює, що це неможливо.