Наразі точних дат немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС.

Коли можуть відбутися чергові переговори США та Росії?

Росія очікує, що третій раунд переговорів зі США відбудеться до кінця осені.

До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться,

– сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Американська сторона ніяк не коментувала цю заяву.

