Наразі точних дат немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС.
Дивіться також Китай заявив, що "розуміє українців" і висловився щодо миру
Коли можуть відбутися чергові переговори США та Росії?
Росія очікує, що третій раунд переговорів зі США відбудеться до кінця осені.
До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться,
– сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.
Американська сторона ніяк не коментувала цю заяву.
Останні новини про мирні переговори
Кіт Келлог заявив, що Путін насправді усвідомлює, що не може перемогти Україну. Він закликав робити війну для Росії надто дорогою, зокрема шляхом економічних санкцій і обмеження прибутків від продажу нафти.
Марк Рютте вважає, що війна Росії проти України завершиться переговорами, але Зеленський має знати, що Україна буде захищена після мирної угоди.
Рютте зазначив, що Путін хоче повної перемоги, але все ж розуміє, що це неможливо, і війна, ймовірно, закінчиться переговорами.