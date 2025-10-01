Пока точных дат нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Когда могут состояться очередные переговоры США и России?

Россия ожидает, что третий раунд переговоров с США состоится до конца осени.

До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится,
– сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Американская сторона никак не комментировала это заявление.

Последние новости о мирных переговорах

  • Кит Келлог заявил, что Путин на самом деле осознает, что не может победить Украину. Он призвал делать войну для России слишком дорогой, в частности путем экономических санкций и ограничения доходов от продажи нефти.

  • Марк Рютте считает, что война России против Украины завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что Украина будет защищена после мирного соглашения.

  • Рютте отметил, что Путин хочет полной победы, но все же понимает, что это невозможно, и война, вероятно, закончится переговорами.