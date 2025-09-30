Посол отметил тесное экономическое сотрудничество Украины и Китая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Москва теряет миллиарды: почему Китай платит за российский газ значительно меньше, чем Европа

Какие заявления сделал посол Китая?

Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию,

– сказал Ма Шенкунь.

Он добавил, что Китай готов в партнерстве с международным сообществом прилагать конструктивные усилия для установления мира и подписания соглашения, которое будет обязательным к исполнению.

Посол также отметил важность двусторонних отношений между Украиной и Китаем, которые развиваются в течение 33 лет на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. По его словам, Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины, а экономики двух стран гармонично дополняют друг друга.

По убеждению посла, украинско-китайское партнерство основывается на прочной основе и имеет широкие перспективы.

"Китай готов работать с Украиной, чтобы расширять горизонты выгодного сотрудничества на благо народов наших двух стран", – подытожил Ма Шенкунь.

В то же время в своей речи посол КНР не упомянул Россию как страну-агрессора и избежал официального в Китае термина "украинский кризис".

Как отметил в эфире 24 Канала бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер, китайцы выбрали шаткую тактику. Китайцы пытаются действовать так, чтобы не вызвать слишком негативной реакции со стороны европейцев или американцев.

В Китае назвали свою версию причин войны в Украине