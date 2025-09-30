Посол наголосив на тісній економічній співпраці України та Китаю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Які заяви зробив посол Китаю?

Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню,

– сказав Ма Шенкунь.

Він додав, що Китай готовий у партнерстві з міжнародною спільнотою докладати конструктивних зусиль для встановлення миру та підписання угоди, яка буде обов’язковою до виконання.

Посол також наголосив на важливості двосторонніх відносин між Україною та Китаєм, які розвиваються протягом 33 років на засадах взаємної поваги та взаємовигоди. За його словами, Китай залишається найбільшим торговельним партнером України, а економіки двох країн гармонійно доповнюють одна одну.

На переконання посла, українсько-китайське партнерство ґрунтується на міцній основі і має широкі перспективи.

"Китай готовий працювати з Україною, щоб розширювати горизонти вигідної співпраці на благо народів наших двох країн", – підсумував Ма Шенкунь.

Водночас у своїй промові посол КНР не згадав Росію як країну-агресора і уникнув офіційного у Китаї терміну "українська криза".

Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер, китайці обрали хитку тактику. Китайці намагаються діяти так, щоб не викликати надто негативної реакції з боку європейців або американців.

