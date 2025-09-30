Скільки втратить Росія на експорті газу?

У Москві очікують, що продажі газу до Китаю будуть набагато менш прибутковими, ніж експорт в Європу. Це підтверджує ризики, які несе з собою залежність Кремля від Пекіну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Міністерство економіки Росії прогнозує, що ціни на газ для Китаю у наступні 3 роки будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для Туреччини та країн Європи, які все ще купують паливо Москви.

У 2025 році розрив між цінами на газ для Пекіну та Заходу ще більший – до 38%.

Ці дані показують, що переорієнтація на Китай не змогла компенсувати втрату основної частини європейського ринку після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році,

– зазначає видання.

До війни в Україні російський "Газпром" отримував основну частину своїх доходів від експорту в західні країни.

Тепер, підписавши новий масштабний контракт з азійською країною, російська компанія все більше залежить від постачань до Китаю.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер пояснив значно нижчі ціни на газ для Китаю тим, що, мовляв, родовища для експорту на азійський напрямок знаходяться ближче до споживача.

Минулого року експорт Росії до Китаю оцінили у 248,70 доларів за тисячу кубометрів газу.

Тоді як постачання на західні ринки вартувало 401,90 доларів за тисячу кубометрів.

Варто знати! До Туреччини "Газпром" експортував у 2023 році більш як 21 мільярд кубометрів газу, а до європейських країн – близько 16 мільярдів кубометрів через "Турецький потік".

Чому Москва збільшує експорт до Китаю?

Компенсувати набагато нижчі ціни для китайських споживачів Росія намагається за рахунок збільшення експорту.

Обсяги постачання газу до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру" у 2025 році, за оцінками, мають зрости більш як на 20% у порівнянні з 2024-м, оскільки газопровід вийде на проєктну потужність у 38 мільярдів кубометрів щороку.

До того ж на початку вересня "Газпром" та Китайська національна нафтогазова корпорація уклали угоду про постачання додаткових 6 мільярдів кубометрів газу на рік.

Також компанії домовилися про збільшення експорту газу далекосхідним маршрутом з 2027 року – обсяги мають зрости з 10 до 12 мільярдів кубометрів щорічно.

Важливо! Окрім того, Росія планує у 2028 році розпочати видобуток газу в проєкті "Сахалін-3" у Тихому морі. За даними Reuters, мета цього проєкту – це, зокрема, постачання газу до Китаю.

Яку ставку робить Росія на "Силу Сибіру – 2"?