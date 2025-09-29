Що відомо про проблеми Росії?

Але це можливо лише у випадку виходу Росії з міжнародної ізоляції, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зокрема оновлений базовий прогноз відомства виявився критично залежним від збереження або ж скасування міжнародних санкцій.

Крім того, глобальний попит на нафту зростає все повільніше. Угода ОПЕК+ наразі втрачає ефективність, а надлишок потужностей на Близькому Сході та збільшення видобутку у Південній Америці тиснуть на ринок.

У результаті вартість Brent у найближчі роки може впасти до 60 доларів за барель, що обвалить і доходи Кремля,

– повідомлять у розвідці.

У серпні 2025 року Urals коштувала лише 56,1 долара за барель із дисконтом 12,1 долара до Brent. І повернення до більш вигідного розриву (йдеться про 1–2 долари) можливе лише за таких умов:

в разі скасування європейського ембарго; у випадку виключення російських компаній з американського санкційного списку.

Важливо! Без цього російська нафта приречена на знижки.

Однак не менш складна ситуація і в газовій галузі Росії. Уряд країни сподівається, що експорт ЗПГ зросте з 34,6 мільйона тонн у 2024 році до 58,4 мільйона тонн у 2028-му.

Однак забезпечити такі обсяги неможливо навіть за рахунок "Арктик ЗПГ 2". Річ у тім, що потрібні нові проєкти, серед яких ключові перебувають під санкціями США.

Проблеми й у переробці нафти. Навіть за оптимістичними прогнозами зростання експорту нафтопродуктів із 122,5 мільйона тонн у 2024 до 134 мільйони у 2028-му можливе лише за умови доступу до західного обладнання.

Зверніть увагу! Воно заборонене до постачання ще з 2022 року.

Що відбувається з переробкою нафти?

Переробка нафти в Росії впала нижче 5 мільйонів барелів на добу. Це найнижчий показник з квітня 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Причиною є атаки дронів України на російські НПЗ. Зокрема йдеться про пошкодження насосних станцій.

Зауважте! Атаки українськими дронами ймовірно, змушують компанії перенаправляти нафту на експортні термінали.

Що ще відомо про нафту та газ з Росії?