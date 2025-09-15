Скільки ЄС заплатив Росії за газ?

Загалом Євросоюз імпортував трубопровідного та скрапленого природного газу (СПГ) з Росії у липні на суму 955 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Євростату.

Проте закупівлі трубопровідного російського газу впали до рекордних 338 мільйонів євро.

Єдиним активним маршрутом імпорту газу з Росії в Європу наразі залишається "Турецький потік".

Найбільшими покупцями російського блакитного палива у липні стали Угорщина та Греція:

Угорщина імпортувала палива на 183 мільйони євро;

Греція – на 111 мільйона євро.

Разом з тим Словаччина у липні різко наростила закупівлі російського палива. У лютому вартість імпорту газу Москви до цієї країни впала до історичного мінімуму у 141 тисячі євро, а вже у липні зросла до 34 мільйонів євро.

З січня по липень країни Євросоюзу сплатили за трубопровідний російський газ 3,2 мільярда євро – проти 3,95 мільярда у 2024 році. Основні покупці незмінні:

Угорщина – 1,7 мільярда євро – ріст на 23%;

Греція – 870 мільйона євро;

Словаччина – 388 мільйона євро;

Італія – 205 мільйонів євро.

Заборона ЄС на російський газ: що відомо? Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. За ініціативою Єврокомісії, постачання газу з Росії за чинними короткостроковими контрактами до одного року мають припинити до 17 червня 2026 року. Однак для країн без доступу до моря зроблять виняток, зокрема, для Угорщини та Словаччини. Довгострокові контракти повинні втратити чинність до кінця 2027 року.

