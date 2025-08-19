Як ЄС купує російський газ?

Для порівняння, у аналогічний період торік було імпортовано майже – 3,47 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Водночас потрібно зауважити, що за 6 місяців ЄС загалом імпортував ЗПГ на 26,9 мільярда євро. Більшість надійшло з США – на приблизно 13,7 мільярда євро.

Зверніть увагу! Якщо спиратися на дані Єврокомісії, видно, що найбільшим постачальником ЗПГ у Європу були саме США.

Росія постачає трубопровідний газ до ЄС по одному газопроводу – "Турецькому потоку". Постачання призначені лише для кількох країн, таких як Угорщина та Словаччина,

– наголошує видання.

Переважно у Європу ЗПГ з Росії доставляється морськими танкерами. Потрібно зазначити, що ЄС загалом не вводив обмеження на російський зріджений газ.

Російська нафта в основному підпадає під ембарго ЄС, введене в 2023 році. Санкції щодо російського газу поширюються лише на трубопровідний та передбачають виключення для Будапешта і Братислави,

– йдеться у повідомленні видання.

Важливо! Є країни, які раніше відмовились від російського газу у добровільному порядку. Йдеться, зокрема, про країни Балтії, Польщу та Австрію.