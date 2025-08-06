Як знизилися ціни на газ?

Базові ф'ючерси на природний газ у Європі знизилися і торгувалися на рівні 34 євро за мегават-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Новий антирекорд: експорт російського газу до Європи суттєво знизився

На нідерландському хабі TTF ф’ючерси з постачанням на найближчий місяць знизилися на 1,3%. При цьому ціни на газ залишаються у діапазоні, який тримається вже понад місяць.

Стабільність цін на газ підтримують декілька факторів:

Європа стабільно нарощувала запаси блакитного палива, що знижує ризики постачання, навіть з наближення терміну нового дедлайну Трампа для Росії.

Норвегія є важливим постачальником газу й забезпечує стабільні обсяги до Європи, близькі до максимальних на цей період.

Постачання зрідженого природного газу (LNG) також вищі за середні сезонні показники.

Варто знати! Європа змогла прискорити закачування газу у свої сховища значною мірою через зниження.попиту на паливо з боку країн Азії, а особливо Китаю.

Що очікує газовий ринок?

Ціни на газовому ринку Європи наразі стримує скептицизм його учасників щодо подальших дій Трампа щодо Росії.

Американський президент, поставивши новий ультиматум Путіну, пригрозив новими економічними санкціями, які загрожують покупцям її енергоресурсів.

Потенційно це може вплинути на енергетичний ринок і звузити можливості постачання для Європи, посиливши при цьому конкуренцію між гравцями ринку.

Європейські трейдери вважають, що навряд чи нові санкції США прямо вплинуть на баланс газу в Європі газом, однак залишаються напоготові через можливі збої в глобальних поставках.

Важливо! Тим часом у Росії розглядають варіанти поступок США, зокрема перемир'я у повітрі. А спецпосланник Трампа Стів Віткофф відправився в Москву, щоб домогтися припинення бойових дій.