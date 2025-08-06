Як знизилися ціни на газ?
Базові ф'ючерси на природний газ у Європі знизилися і торгувалися на рівні 34 євро за мегават-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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На нідерландському хабі TTF ф’ючерси з постачанням на найближчий місяць знизилися на 1,3%. При цьому ціни на газ залишаються у діапазоні, який тримається вже понад місяць.
Стабільність цін на газ підтримують декілька факторів:
- Європа стабільно нарощувала запаси блакитного палива, що знижує ризики постачання, навіть з наближення терміну нового дедлайну Трампа для Росії.
- Норвегія є важливим постачальником газу й забезпечує стабільні обсяги до Європи, близькі до максимальних на цей період.
- Постачання зрідженого природного газу (LNG) також вищі за середні сезонні показники.
Варто знати! Європа змогла прискорити закачування газу у свої сховища значною мірою через зниження.попиту на паливо з боку країн Азії, а особливо Китаю.
Що очікує газовий ринок?
Ціни на газовому ринку Європи наразі стримує скептицизм його учасників щодо подальших дій Трампа щодо Росії.
- Американський президент, поставивши новий ультиматум Путіну, пригрозив новими економічними санкціями, які загрожують покупцям її енергоресурсів.
- Потенційно це може вплинути на енергетичний ринок і звузити можливості постачання для Європи, посиливши при цьому конкуренцію між гравцями ринку.
- Європейські трейдери вважають, що навряд чи нові санкції США прямо вплинуть на баланс газу в Європі газом, однак залишаються напоготові через можливі збої в глобальних поставках.
Важливо! Тим часом у Росії розглядають варіанти поступок США, зокрема перемир'я у повітрі. А спецпосланник Трампа Стів Віткофф відправився в Москву, щоб домогтися припинення бойових дій.