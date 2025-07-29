Як зросли українські облігації?

Доларові українські облігації з погашенням у 2035 та 2036 роках цього тижня подорожчали майже на 1,5 цента, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У понеділок українські папери досягли успіху на ринках, що розвиваються. Вони посіли шість із восьми позицій серед найуспішніших облігацій.

Раніше облігації України зросли після того, як Трамп став президентом – на тлі очікувань, що він швидко закінчить війну.

Однак після зриву перемовин настрої швидко погіршилися, а облігації з початку 2025 року впали в ціні на 12%, показавши найгірший результат серед ринків, що розвиваються.

Варто знати! Фінансові стратеги говорять, що зараз відкривається тактична можливість купувати українські облігації. Вони приваблюють своєю вартістю та невеликим обсягом позицій.

Який ультиматум поставив Трамп Путіну?

Зауважимо, що Трамп під час своєї поїздки в Шотландію несподівано поставив новий ультиматум Путіну.

Американський президент заяви, що той має 10-12 днів, аби укласти перемир'я з Україною.

Раніше Трамп ставив Москві дедлайн у 50 днів, який мав сплинути 2 вересня.

За словами фахівців, погрози Трампа підштовхнули ціни українських облігацій угору.

Заяви Трампа можуть підтримати очікування перемир’я, які раніше майже зникли. Ми очікуємо, що війна, на жаль, триватиме щонайменше до 2026 року, але за відсутності прориву для Росії співвідношення ризику і вигоди для облігацій виглядає позитивним,

– пояснив економіст Neuberger Berman Europe Ltd. Каан Назлі.

Важливо! Якщо Кремль проігнорує ультиматум про завершення війни, Трамп обіцяє увести жорсткі економічні санкції проти Росії, які вдарять по її торгівлі нафтою.