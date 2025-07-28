Про це 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко, зауваживши, що Сполучені Штати та Євросоюз уклали торговельну угоду. Умови є дійсно вигідними для США. При цьому також неприємний удар отримала й Росія.

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Що відомо про візит Трампа до Шотландії?

Як наголосила Філіппенко, Трамп вже ухвалив угоду на 15% мита з Японією, 19% – з Філіппінами та Індонезією, 20% – з В'єтнамом. Тепер вдалося домовитися про 15% мита на товари з Євросоюзу.

Ринки позитивно на це відреагували. Ситуація більше вигідна для Сполучених Штатів, ніж для ЄС. При цьому все загалом закінчилося краще, ніж очікували європейські спеціалісти. Найважливіше, що закінчилася уся невизначеність,

– зазначила Філіппенко.

При цьому ЄС інвестує у Штати ще 600 мільярдів доларів. Також вони зобов'язані закупити енергоносії зі США на 750 мільярдів доларів. І це ляпас для Кремля.

Це не якісь припущення, а зобов'язання на 750 мільярдів доларів. Також Трамп говорив про закупівлю великих обсягів військового озброєння зі Сполучених Штатів. Звісно ж, там буде військова допомога для України,

– підкреслила американістка.

Додамо, угода між Європейським Союзом та США уклали під час розмови Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Вони зустрілися у гольф-клубі Трампа в Шотландії.