Как выросли украинские облигации?

Долларовые украинские облигации с погашением в 2035 и 2036 годах на этой неделе подорожали почти на 1,5 цента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В понедельник украинские бумаги достигли успеха на развивающихся рынках,. Они заняли шесть из восьми позиций среди самых успешных облигаций.

Ранее облигации Украины выросли после того, как Трамп стал президентом – на фоне ожиданий, что он быстро закончит войну.

Однако после срыва переговоров настроения быстро ухудшились, а облигации с начала 2025 года упали в цене на 12%, показав худший результат среди развивающихся рынков,.

Стоит знать! Финансовые стратеги говорят, что сейчас открывается тактическая возможность покупать украинские облигации. Они привлекают своей стоимостью и небольшим объемом позиций.

Какой ультиматум поставил Трамп Путину?

Заметим, что Трамп во время своей поездки в Шотландию неожиданно поставил новый ультиматум Путину.

Американский президент заявил, что тот имеет 10-12 дней, чтобы заключить перемирие с Украиной.

Ранее Трамп ставил Москве дедлайн в 50 дней, который должен был истечь 2 сентября.

По словам специалистов, угрозы Трампа подтолкнули цены украинских облигаций вверх.

Заявления Трампа могут поддержать ожидания перемирия, которые ранее почти исчезли. Мы ожидаем, что война, к сожалению, продлится как минимум до 2026 года, но при отсутствии прорыва для России соотношение риска и выгоды для облигаций выглядит положительным,

– объяснил экономист Neuberger Berman Europe Ltd. Каан Назли.

Важно! Если Кремль проигнорирует ультиматум о завершении войны, Трамп обещает ввести жесткие экономические санкции против России, которые ударят по ее торговле нефтью.