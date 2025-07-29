Він може змінити думку лише у разі значних успіхів українських сил на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Як нова велика угода Трампа з ЄС наближає крах Росії й хто перемагає в митній війні

Як діятиме Путін?

За словами аналітиків, у Кремлі продовжують зображати Росію в прямій геополітичній конфронтації із Заходом, щоб заручитися внутрішньою підтримкою війни в Україні та майбутньої можливої агресії проти НАТО.

Наприклад, міністр закордонних справ Сергій Лавров 28 липня на російському молодіжному форумі заявив, що нібито "Росія вперше в історії бореться сама проти всього Заходу" та "повинна покладатися на себе".

Також російський дипломат заявляв, що у Росії "немає союзників на полі бою", на відміну від Першої та Другої світових воєн. Лавров сказав, що у Росії не було альтернативи війні через нібито захист російськомовних.

ISW пише, що ці заяви підтверджують відданість Кремля своїм воєнним цілям громадськістю, і зокрема перед російською молоддю. Кремль присвятив багато зусиль формуванню внутрішньої підтримки війни.

Інститут зазначає, що прихильність росіян досягненню цілей Росії значно ускладнить для Путіна можливість представити своєму суспільству як перемогу будь-яку мирну угоду, що не передбачатиме попередні цілі.

Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, хіба що його змусять до цього значні перемоги на полі бою України, оскільки будь-яке переговорне завершення війни, яке не досягне всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успіх і, потенційно, мудрість військової кампанії Росії в Україні,

– ідеться у звіті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером оголосив про новий крайній термін для Володимира Путіна для укладення мирної угоди, який закінчиться через "10 – 12 днів".