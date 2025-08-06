Как снизились цены на газ?

Базовые фьючерсы на природный газ в Европе снизились и торговались на уровне 34 евро за мегаватт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На нидерландском хабе TTF фьючерсы с поставкой на ближайший месяц снизились на 1,3%. При этом цены на газ остаются в диапазоне, который держится уже более месяца.

Стабильность цен на газ поддерживают несколько факторов:

Европа стабильно наращивала запасы голубого топлива, что снижает риски поставки, даже с приближением срока нового дедлайна Трампа для России.

Норвегия является важным поставщиком газа и обеспечивает стабильные объемы в Европу, близкие к максимальным на этот период.

Поставки сжиженного природного газа (LNG) также выше средних сезонных показателей.

Стоит знать! Европа смогла ускорить закачку газа в свои хранилища в значительной степени из-за снижения спроса на топливо со стороны стран Азии, а особенно Китая.

Что ожидает газовый рынок?

Цены на газовом рынке Европы пока сдерживает скептицизм его участников относительно дальнейших действий Трампа в отношении России.

Американский президент, поставив новый ультиматум Путину, пригрозил новыми экономическими санкциями, которые угрожают покупателям ее энергоресурсов.

Потенциально это может повлиять на энергетический рынок и сузить возможности поставок для Европы, усилив при этом конкуренцию между игроками рынка.

Европейские трейдеры считают, что вряд ли новые санкции США прямо повлияют на баланс газа в Европе газом, однако остаются начеку из-за возможных сбоев в глобальных поставках.

Важно! Тем временем в России рассматривают варианты уступок США, в частности перемирие в воздухе. А спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву, чтобы добиться прекращения боевых действий.