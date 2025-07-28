Почему Катар может отказать ЕС в поставках газа?

Об этом свидетельствует письмо Катара к правительству Бельгии, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Катар является третьим по величине экспортером сжиженного природного газа в мире после США и Австралии. С начала вторжения России в Украину в 2022 году Катар обеспечивал от 12% до 14% потребностей Европы в СПГ.

В письме к правительству Бельгии от 21 мая министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна реагирует на директиву ЕС о надлежащей корпоративной проверке в сфере устойчивого развития. Она обязывает крупные компании, работающие в ЕС, выявлять и устранять нарушения прав человека и экологические проблемы в своих цепочках поставок.

В письме также говорится, что если дальнейшие изменения в директиву не будут внесены, то Государство Катар и QatarEnergy не будут иметь другого выбора, кроме как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для своего СПГ и другой продукции, которые предлагают более стабильную и приветливую бизнес-среду.

Обратите внимание! Европейская комиссия также получила письмо от Катара, датированное 13 мая, и сейчас депутаты Европарламента и страны-члены ЕС ведут переговоры.

Брюссель ранее в этом году предложил изменения в директиву, чтобы уменьшить объем требований, в частности:

отсрочить вступление в силу на год (до середины 2028 года);

ограничить глубину проверок, которые компании должны проводить в пределах своих цепей поставок.

Компании, которые не соблюдают требования, могут быть оштрафованы на сумму до 5% от их глобального оборота.

Катар заявил, что предложенных изменений недостаточно,

– пишет Reuters.

В письме аль-Кааби отметил, что Катар особенно обеспокоен требованием директивы о наличии у компаний плана перехода, согласованного с целью удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов по Цельсию. Дело в том, что ни Катар, ни QatarEnergy не имеют планов достичь углеродной нейтральности в ближайшем будущем.

Обратите внимание! В приложении к письму Катар предложил изъять из директивы положение, которое содержит требование о планах климатического перехода.