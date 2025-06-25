Танкер, находящийся под санкциями, направляется в Россию

Танкер Iris, ранее известный как North Sky, который был внесен в санкционный список США, передает сигнал о своем курсе в Сабетту на севере Сибири, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Именно там расположен экспортный терминал Yamal LNG. Ожидается, что судно прибудет к нему до 26 июня.

Yamal LNG – крупнейший в России завод по экспорту сжиженного газа – продолжает поставки в Европу. Загрузка топлива на санкционированное судно может сделать этот объект уязвимым к западным санкциям.

США и Европа сознательно не вводили ограничения против Yamal LNG, чтобы не поставить под угрозу энергоснабжение для европейского рынка,

– объяснили в Bloomberg.

В апреле судно Iris сменило судовладельца на российскую компанию ELEGEST OOO. Об этом свидетельствуют данные морской базы Equasis.

Однако пока неизвестно, действительно ли танкер Iris пришвартуется в Сабетте или осуществит загрузку топлива. Также возможно, что судно продолжит путь на юг к заводу Arctic LNG 2, который находится под санкциями США с 2023 года и не осуществлял поставок с октября.

США ввели санкции против Arctic LNG 2 и подозреваемого теневого флота судов в рамках усилий предыдущей администрации по сдерживанию расширения России в области сжиженного газа,

– отмечают в материале.

Заметьте! Однако иностранные покупатели пока не спешат покупать санкционированный российский СПГ.