Как ЕС покупает российский газ?

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года было импортировано почти – 3,47 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

В то же время нужно заметить, что за 6 месяцев ЕС в целом импортировал СПГ на 26,9 миллиарда евро. Большинство поступило из США – на примерно 13,7 миллиарда евро.

Обратите внимание! Если опираться на данные Еврокомиссии, видно, что крупнейшим поставщиком СПГ в Европу были именно США.

Россия поставляет трубопроводный газ в ЕС по одному газопроводу – "Турецкому потоку". Поставки предназначены только для нескольких стран, таких как Венгрия и Словакия,

– отмечает издание.

Преимущественно в Европу СПГ из России доставляется морскими танкерами. Нужно отметить, что ЕС в целом не вводил ограничения на российский сжиженный газ.

Российская нефть в основном подпадает под эмбарго ЕС, введено в 2023 году. Санкции в отношении российского газа распространяются только на трубопроводный и предусматривают исключения для Будапешта и Братиславы,

– говорится в сообщении издания.

Важно! Есть страны, которые ранее отказались от российского газа в добровольном порядке. Речь идет, частности, о странах Балтии, Польше и Австрии.