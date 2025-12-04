Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що у Покровсько-Мирноградській агломерації ситуація надважка. За його словами, 7 корпус ДШВ проводить там феноменальну роботу з оборони.

Дивіться також Бої за Покровськ: експерти розкрили, які райони захопили росіяни та що буде далі

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Андрій Ткачук спростував нещодавні повідомлення західних медіа щодо начебто закріплення російських військ на всій території Покровська.

Це не відповідає дійсності. Українські військові стоять у Покровську, обороняючи міста. Південь населеного пункту за ворогом. В центрі ворог намагається закріпитись, де-не-де тривають бої. Також бої переходять у північній частині міста,

– сказав він.

Попри це, бої ще тривають. Українські військові продовжують оборонну операцію на цьому напрямку.

Що відбувається поблизу Покровська: дивіться на карті

Щодо Мирнограда, то ситуація із логістикою дуже складна. Там вже немає автомобільного сполучення, але щоб доставляти необхідні БК та провізію Сили оборони використовують наземні роботизовані комплекси та дрони.

Що відомо про наступ росіян на Покровському напрямку?