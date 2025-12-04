Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в Покровско-Мирноградской агломерации ситуация сверхтяжелая. По его словам, 7 корпус ДШВ проводит там феноменальную работу по обороне.
Смотрите также Бои за Покровск: эксперты раскрыли, какие районы захватили россияне и что будет дальше
Какова ситуация на Покровском направлении?
Андрей Ткачук опроверг недавние сообщения западных медиа о якобы закреплении российских войск на всей территории Покровска.
Это не соответствует действительности. Украинские военные стоят в Покровске, обороняя города. Юг населенного пункта за врагом. В центре враг пытается закрепиться, кое-где продолжаются бои. Также бои переходят в северной части города,
– сказал он.
Несмотря на это, бои еще продолжаются. Украинские военные продолжают оборонительную операцию на этом направлении.
Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте
Что касается Мирнограда, то ситуация с логистикой очень сложная. Там уже нет автомобильного сообщения, но чтобы доставлять необходимые БК и провизию Силы обороны используют наземные роботизированные комплексы и дроны.
Что известно о наступлении россиян на Покровском направлении?
Россияне утверждают, что якобы захватили Волчанск и Покровск, однако в Генштабе не подтвердили эту информацию. Таким образом Кремль, вероятно, пытается использовать пропаганду, чтобы повлиять на переговорные процессы.
Александр Сырский отметил, что бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию еще продолжаются. Украинские силы удерживают северную часть Покровска. Военное командование вместе с силами обороны прилагают максимум усилий, чтобы сорвать планы врага на этом направлении.
По данным НАТО, россияне контролируют более 90% Покровска. Однако украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы иметь успехов в обороне города.