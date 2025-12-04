Подробнее о ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Главнокомандующий ВСУ заявил, что бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются, а украинские подразделения в дальнейшем удерживают северную часть Покровска.

По словам Сырского, на этом участке сейчас "чрезвычайно сложный этап обороны", поэтому командование работает с каждым подразделением. Силы обороны срывают намерения России сформировать штурмовые группы и обойти защиту городов.

Сырский на совещании с командирами уточнил порядок применения подразделений, обеспечения их продвижения и своевременной ротации.

Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействия и всестороннего обеспечения привлеченных сил и средств,

– добавил Главнокомандующий ВСУ.

Отмечается, что особое внимание уделили созданию новых логистических маршрутов, эвакуации раненых, а также контрбатарейной борьбе и противодействию вражеским дронам.

Сырский отметил, что командиры ВСУ заботятся о сохранении жизни военных, в отличие от российского командования.

