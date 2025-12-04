Детальніше про ситуацію у Покровсько-Мирноградській агломерації розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що бої в Покровсько-Мирноградській агломерації тривають, а українські підрозділи надалі утримують північну частину Покровська.

За словами Сирського, на цій ділянці наразі "надзвичайно складний етап оборони", тому командування працює з кожним підрозділом. Сили оборони зривають наміри Росії сформувати штурмові групи та обійти захист міст.

Сирський на нараді з командирами уточнив порядок застосування підрозділів, забезпечення їх просування та своєчасної ротації.

Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів,

– додав Головнокомандувач ЗСУ.

Зазначається, що окрему увагу приділили створенню нових логістичних маршрутів, евакуації поранених, а також контрбатарейній боротьбі та протидії ворожим дронам.

Сирський наголосив, що командири ЗСУ дбають про збереження життя військових, на відміну від російського командування.

