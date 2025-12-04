Детальніше про ситуацію у Покровсько-Мирноградській агломерації розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що бої в Покровсько-Мирноградській агломерації тривають, а українські підрозділи надалі утримують північну частину Покровська.
За словами Сирського, на цій ділянці наразі "надзвичайно складний етап оборони", тому командування працює з кожним підрозділом. Сили оборони зривають наміри Росії сформувати штурмові групи та обійти захист міст.
Сирський на нараді з командирами уточнив порядок застосування підрозділів, забезпечення їх просування та своєчасної ротації.
Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів,
– додав Головнокомандувач ЗСУ.
Зазначається, що окрему увагу приділили створенню нових логістичних маршрутів, евакуації поранених, а також контрбатарейній боротьбі та протидії ворожим дронам.
Сирський наголосив, що командири ЗСУ дбають про збереження життя військових, на відміну від російського командування.
Останні новини з фронту
Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Путін не має що звітувати, адже у 2025 році окупантам не вдалося повністю захопити ані Донецьку, ані Запорізьку області.
За даними ISW, українські оборонці мають успіхи на 4 напрямках фронту. Водночас російські сили просунулися біля Сіверська та, ймовірно, окупували Молодецьке біля Покровська.
У ДШВ повідомили, що на Покровсько-Мирноградському напрямку ситуація залишається важкою, але загрози оточення Мирнограда немає. Проте у місті ускладнена логістика.