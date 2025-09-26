Як дрони б'ють по Кремлю?
Дрони використовуються, щоб зупинити просування російської армії, морські БПЛА допомагають очистити українське узбережжя Чорного моря від кораблів Росії. Про це у своїй статті пише відома американська журналістка Енн Епплбаум, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.
Нарешті, дрони застосовують для ударів по віддалених цілях, глибоко в Росії, і останнім часом вони вражають так багато військових об’єктів, нафтопереробних заводів і трубопроводів, що деякі українці вважають: цього може бути достатньо, щоб змусити Росію припинити війну,
– зазначає Епплбаум.
Зокрема, вона згадала враження українськими дронами газопереробного заводу "Газпрому" в Астрахані, який є важливим джерелом бензину та дизеля для росіян, а також удари по ключовій ділянці нафтопроводу в Брянській області.
Журналістка відвідала компанію Fire Point, яка спеціалізується на виробництві дронів для таких далекобійних атак. Особливо її зацікавила крилата ракета "Фламінго" яка може вражати цілі на відстані до 3 000 кілометрів.
За словами Епплбаум, ці можливості Fire Point допомагають реалізовувати найамбітнішу українську стратегію – паралізувати російські нафтопереробні заводи, насосні станції та інші економічні активи, пов’язані з нафтою.
Трамп так і не застосував справжнього тиску на Росію й поступово послаблює санкції адміністрації Байдена, відмовляючись їх оновлювати. Ударивши по нафтовій і газовій інфраструктурі Росії, українці фактично самі запроваджують "санкції",
– додає журналістка.
Як скоротився експорт російської нафти?
У підсумку, як пише Епплбаум, загальний експорт російської нафти впав до найнижчого рівня від початку війни, а в Росії відчувається дефіцит палива.
- Російський уряд заборонив експорт нафтопродуктів, бо не вистачає навіть для внутрішнього ринку.
- На АЗС спостерігаються серйозні перебої з постачанням пального у різних регіонах Росії, проблеми виникають навіть у передмістях Москви та Санкт-Петербурга.
Зауважимо, що у вересні експорт російських нафтопродуктів скоротився на 18% через удари українських дронів і позапланові ремонти НПЗ. Найбільше падіння спостерігалося 11–15 вересня після атаки на порт Приморськ. За даними Reuters, лише в серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки (1,1 мільйона барелів на добу).
І Європа потайки підтримує цю стратегію України, інвестуючи десятки мільярдів доларів у виробництво дронів, зауважує Епплбаум.
Ніхто також не хоче чекати, поки Трамп введе нові санкції проти Росії. Дрони, які можуть і захищати передову, і завдавати ударів глибоко в Росію, можуть зробити більше. За відсутності американської політики, що пропонує щось більше, ніж риторику, українці за підтримки Європи підуть своїм шляхом,
– вважає журналістка.
Удари українських дронів по НПЗ Росії: що відомо?
У ніч на 20 вересня українські сили безпілотників завдали ударів по Саратовському та Новокуйбишевському нафтопереробних заводах. На обох об’єктах пролунали потужні вибухи й виникли пожежі, що завдало значних збитків виробничій інфраструктурі.
Вже 24 вересня атаки продовжилися: дрони уразили НПЗ у Салаваті, де також спалахнула пожежа. Безпілотники Центру спеціальних операцій СБУ вдруге за тиждень досягли Башкортостану та вдарили по заводу "Газпром Нафтохім – Салават", який входить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
У ніч проти 26 вересня дрони знову атакували – цього разу Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. За повідомленнями окупантів, уламки безпілотника впали на одну з установок, спричинивши пожежу на площі близько 30 квадратних метрів. Моніторингові ресурси водночас вказують, що ймовірно, по заводу вдарив український дрон типу "Лютий".