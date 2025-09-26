Як дрони б'ють по Кремлю?

Дрони використовуються, щоб зупинити просування російської армії, морські БПЛА допомагають очистити українське узбережжя Чорного моря від кораблів Росії. Про це у своїй статті пише відома американська журналістка Енн Епплбаум, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

Нарешті, дрони застосовують для ударів по віддалених цілях, глибоко в Росії, і останнім часом вони вражають так багато військових об’єктів, нафтопереробних заводів і трубопроводів, що деякі українці вважають: цього може бути достатньо, щоб змусити Росію припинити війну,

– зазначає Епплбаум.

Зокрема, вона згадала враження українськими дронами газопереробного заводу "Газпрому" в Астрахані, який є важливим джерелом бензину та дизеля для росіян, а також удари по ключовій ділянці нафтопроводу в Брянській області.

Журналістка відвідала компанію Fire Point, яка спеціалізується на виробництві дронів для таких далекобійних атак. Особливо її зацікавила крилата ракета "Фламінго" яка може вражати цілі на відстані до 3 000 кілометрів.

За словами Епплбаум, ці можливості Fire Point допомагають реалізовувати найамбітнішу українську стратегію – паралізувати російські нафтопереробні заводи, насосні станції та інші економічні активи, пов’язані з нафтою.

Трамп так і не застосував справжнього тиску на Росію й поступово послаблює санкції адміністрації Байдена, відмовляючись їх оновлювати. Ударивши по нафтовій і газовій інфраструктурі Росії, українці фактично самі запроваджують "санкції",

– додає журналістка.

Як скоротився експорт російської нафти?

У підсумку, як пише Епплбаум, загальний експорт російської нафти впав до найнижчого рівня від початку війни, а в Росії відчувається дефіцит палива.

Російський уряд заборонив експорт нафтопродуктів, бо не вистачає навіть для внутрішнього ринку.

На АЗС спостерігаються серйозні перебої з постачанням пального у різних регіонах Росії, проблеми виникають навіть у передмістях Москви та Санкт-Петербурга.

Зауважимо, що у вересні експорт російських нафтопродуктів скоротився на 18% через удари українських дронів і позапланові ремонти НПЗ. Найбільше падіння спостерігалося 11–15 вересня після атаки на порт Приморськ. За даними Reuters, лише в серпні Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки (1,1 мільйона барелів на добу).

І Європа потайки підтримує цю стратегію України, інвестуючи десятки мільярдів доларів у виробництво дронів, зауважує Епплбаум.

Ніхто також не хоче чекати, поки Трамп введе нові санкції проти Росії. Дрони, які можуть і захищати передову, і завдавати ударів глибоко в Росію, можуть зробити більше. За відсутності американської політики, що пропонує щось більше, ніж риторику, українці за підтримки Європи підуть своїм шляхом,

– вважає журналістка.

