Як Україна атакує об'єкти у Росії?

У зв'язку з цим звернемося до традиційної рубрики "Малюк і друзі вводять санкції", оскільки вона демонструє потенціал повернення переговорів. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Почнемо з того, що в Криму постійно щось горить та вибухає. Не все потрапляє у ЗМІ, оскільки мовиться про військові об'єкти, й візуалізація не завжди можлива.

За останні дні ГУР пошкодило або знищило 4 гелікоптери Мі-8, два літаки-амфібії Бе-12 та особливо дефіцитну РЛЗ "Небо-У". Це робить Крим і південно-східний напрямок загалом уразливішим, що потребує перекидання додаткових ресурсів, які росіянам треба десь узяти.

Тим часом з'явилася інформація, що ССО довели до логічного завершення епізод із ЗРК С-400 у Калузькій області. Виявили, а потім забезпечили знищення пускової установки та РЛС. Завдання цього ЗРК – прикривати Москву. Тобто ще треба звідкись взяти.

Днями у мережі панувало пожвавлення з приводу невідомих дронів, що літали у Москві та на околиці. Поки всі відвернулися на цінні тулуби москвичів, Сили безпілотних систем відпрацювали по кількох об'єктах.

По-перше, дотяглися до двох лінійних виробничо-диспетчерських станцій.

Одна – на нафтопроводі "Транснефть-Дружба" в районі села Найтоповичі, що у Брянській області.

Інша – важлива станція "Самара" на нафтопроводі "Куйбишев – Тихорєцьк". Порт у Новоросійську став ще сумнішим.

По-друге, був завданий удар по Астраханському газопереробному заводу, який вважається одним із найбільших у світі газохімічних комплексів. Це також найбільше підприємство регіону. Назва не повинна вводити в оману: крім усяких пропан-бутанів, цей ГПЗ також виробляє бензини найбільш ходових марок та дизельне пальне.

У ЗМІ вже є оцінки, що підприємству завдані збитки, багато процесів на заводі зупинені, знадобиться щонайменше тиждень, щоб все відремонтувати. Росіяни через вкиди можуть свідомо згущувати фарби, але у цьому випадку є добрий індикатор – ситуація на ринку палива. Масштаб збитків буде зрозумілий із невеликим інтервалом.

Дрони спецпідрозділу "Альфа" СБУ вдруге за 10 днів атакували гігантський завод "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані. Це один із найбільших комплексів у Росії (або навіть найбільший) з повним циклом нафтоперероблювання та нафтохімії. Він робить півтори сотні найменувань продукції. Результати атаки були підтверджені гарними стовпами чорного диму.

СБУ вдруге за короткий термін дотягнулася на 1400 кілометрів вглиб Росії. Це досягнення насправді вражаюче. Значення має не лише факт успішної атаки. Важливо, що це повторний удар, відбити який Росія нездатна. І що він результативніший.

Як Путін руйнує те, що у Росії створювалося ще з часів СРСР?

"Санкціями" щодо порту Приморськ у Ленінградській області та заводу в Салаваті СБУ де-факто показує: вся територія Росії від Балтики до Уралу прострілюється. Росіянам доведеться звикнути до цієї думки. Добробут Росії багато в чому забезпечується експлуатацією інфраструктури, створеною ціною надзусиль у період СРСР, а також в "огрядне" перше десятиліття 21 століття.

Ситуація змінилася. Можливості отримати наддоходи обмежені. Росія вже змушена підвищувати ПДВ до 22%, щоб покрити витрати на війну. Їй явно не до інвестицій. Лише за 2 місяці були завдані помітні збитки нафтогазовому сектору.

Накопичення проблем на об'єктах критичної інфраструктури може призвести до того, що Росії знадобляться роки для її реанімації. Росія об'єктивно "в'язне" у війні й втрачає конкурентні переваги.

Володимир Путін та його посібники з-поміж злих дідусів руйнують те, що створювалося поколіннями, і крадуть майбутнє.