Що загрожує російським НПЗ?

Експерти зазначають, що удари українських безпілотників вже серйозно впливають на виробничі потужності та експорт Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Військовий аналітик та директор аналітичної компанії Rochan Consulting Конрад Музика наголошує, що низка регіонів Росії вже відчувають паливну кризу.

Росіяни скаржаться на проблеми з постачанням пального та різке зростання цін на бензин і дизель.

На думку Музики, ситуація може погіршитися ще більше, якщо Україна триматиме нинішній темп атак дронових атак. Тоді щонайменше 30% потужностей НПЗ в Росії не зможуть працювати ще протягом пів року.

Коли простої перевищують 30%, Росія втрачає надлишок дизельного пального для експорту та змушена почати використовувати резерви,

– підкреслив Музика.

Як впали продажі пального в Росії?

Українські удари по НПЗ та сезонний попит на пальне вже скоротили продажі бензину в Росії до мінімального рівня за останні два роки.

За даними Politico, минулого вівторка, 16 вересня, продажі бензину марки А-92 обвалилися на 21,7%, досягнувши лише 15 600 тонн – найнижчого показника з 2023 року.

Бензин марки А-95 також показав негативну динаміку: обсяг продажів зменшився на 15,5% у порівнянні з попереднім днем і становив 12 060 тонн.

Загалом біржові торги бензином у Росії скоротилися на 19,1%.

Важливо! Перебої в роботі російських НПЗ через українські атаки відбуваються на тлі заяв американського президента Дональда Трампа, який вимагає від Європи повністю відмовитися від нафти з Росії. Тим часом в ЄС розмірковують над тим, щоб заборонити імпорт російського скрапленого газу на рік раніше, ніж планувалося та перейти на американський СПГ. Усі ці фактори можуть ще більше підірвати економіку Росії, яка й так не витримує тиску воєнних витрат і санкцій.

Що відомо про українські атаки на НПЗ Росії?