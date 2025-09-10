Що відбувається з пальним у Росії?
Дефіцит пального охоплює все більше регіонів, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.
Річ у тім, що наприкінці серпня дефіцит бензину спостерігався в Забайкаллі, Примор'ї, на Курилах і в окупованому Криму. Але вже у вересні з ним зіткнулися в таких областях:
- Рязанській;
- Нижньогородській;
- Саратовській;
- Самарській;
- Ульяновській;
- Пензенській;
- Ростовській;
- Астраханській;
- також у Калмикії та Татарстані.
Ба більше, перебої з поставками фіксуються в Амурській, Магаданської та Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області й на Чукотці.
Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом,
– сказав експерт Дмитро Тортев.
За словами президента НТС Павла Баженова, перебої з поставками 92-го і 95-го бензинів вже призвели до закриття ряду незалежних АЗС. Вже кілька тижнів ряд АЗС не можуть отримати відвантаження з нафтопереробних заводів.
В результаті атак українських дронів на НПЗ, що тривали весь серпень, Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, або 1,1 мільйона барелів на добу. Крім того, низка великих заводів повністю зупиняла виробництво:
- Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 мільйона тонн на рік;
- Саратовський (5,8 мільйонів тонн);
- Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 мільйонів тонн).
До того ж вересні частково зупинив роботу Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% всієї нафтопереробки в країні.
Загальний простій потужностей НПЗ в серпні досяг 6,4 мільйонів тонн, що стало історичним рекордом,
– пишуть росЗМІ.
Як ситуація вплинула на ціни на бензин?
Зупинка заводів призвела до зростання біржових цін на бензин. З початку року вони підскочили на 40-50%. Зокрема у серпні переписали історичні рекорди – 72,6 тисячі рублів за тонну Аі-92 і 82,2 тисяч рублів за тонну Аі-95.
Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 9 вересня Аі-92 торгувався по 71,8 тисячі рублів за тонну, а Аі-95 – по 79 тисяч. При цьому, охочих купити паливо на біржі – більше тисячі, а пропоновані обсяги вкрай малі.
Зверніть увагу! В результаті всі партії розпродаються миттєво.
Що відомо про паливну кризу у країні-агресорці?
Українські дрони вражають все більше об'єктів нафтогазової галузі Росії. Як тільки росіяни усувають наслідки удару, слідує новий удар.
Крім того, ріст ціни на пальне збільшить індекс інфляції у Росії. Річ у тім, що зростання цін в цьому сегменті вже вище, аніж рівень інфляції.