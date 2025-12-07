Уночі мешканці Саратовської області повідомляли про вибухи. Особливо гучно було над Енгельсом, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про вибухи в Енгельсі?

О 01:21 губернатор Саратовської області заявив, що від міноборони надійшла інформація про загрозу БпЛА. "Локально у місцях можливої ​​загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", – написав у соцмережі чиновник.

Тим часом місцеві пабліки вже почали розповідати про вибухи у регіоні, а Росавіація анонсувала тимчасове закриття аеропорту у Саратові на прийом та відправку рейсів.

Згодом пабліками почали ширитися кадри нічного Енгельса. Жителі міста писали про те, що безпілотники атакували тамтешню нафтобазу. Там виникла пожежа.

Зауважимо, що в Енгельсі розташований "Комбінат Кристал". Це склад зберігання нафтопродуктів. Комбінат Кристал забезпечував пальним військову авіабазу "Енгельс 2". Нафтобаза розташована за кілька кілометрів від цього аеродрому.

Ця нафтобаза неодноразово опинялася під ударами дронів.

Що відомо про останні удари по Росії?