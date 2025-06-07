Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA та NV.
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Нафтобаза "Кристал" на Енгельсі все ще горить
Як повідомили журналісти, продовжує горіти щонайменше один резервуар з паливом після атаки БпЛА по Енгельсу 6 червня, яку підтвердили в Генштабі ЗСУ.
6 червня ASTRA зауважила, що пожежу видно із супутників NASA. Тепер медійники геолокували фотографії.
Ліворуч на одному з фото видно трубу Саратовської макаронної фабрики, розташовану на проспекті Фрідріха Енгельса, 217, – недалеко від нафтобази "Кристал",
– повідомили вони.
Хоча одну бочку з паливом нібито загасили, інша досі горить. За даними NV, дим від пожежі, спричиненої влучанням, тягнеться щонайменше на 22 кілометри.
Супутникові знімки Енгельса та фото пожежі на нафтобазі / Фото ASTRA та NV
Важливо, що база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" Росрезерву забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де в тому числі базуються стратегічні бомбардувальники. Мета удару по ній очевидна.
"У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об'єкті", – написали 6 червня в ГШ ЗСУ.
Там підкреслили: зафіксовано десятки вибухів у районі цілей. Росіяни не змогли локалізувати загоряння, тож місцеві казали, що горять дві бочки.
Губернатор Саратовської області підтвердив, що в Енгельсі виникла пожежа на "одному з промислових підприємств".