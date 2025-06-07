Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA и NV.

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Нефтебаза "Кристалл" на Энгельсе все еще горит

Как сообщили журналисты, продолжает гореть по меньшей мере один резервуар с топливом после атаки БПЛА по Энгельсу 6 июня, которую подтвердили в Генштабе ВСУ.

6 июня ASTRA заметила, что пожар видно со спутников NASA. Теперь медийщики геолоцировали фотографии.

Слева на одном из фото видно трубу Саратовской макаронной фабрики, расположенную на проспекте Фридриха Энгельса, 217, – недалеко от нефтебазы "Кристалл",

– сообщили они.

Хотя одну бочку с топливом якобы потушили, другая до сих пор горит. По данным NV, дым от пожара, вызванного попаданием, тянется минимум на 22 километра.

Спутниковые снимки Энгельса и фото пожара на нефтебазе / Фото ASTRA и NV

Важно, что база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" Росрезерва обеспечивает топливом военный аэродром "Энгельс-2", где в том числе базируются стратегические бомбардировщики. Цель удара по ней очевидна.

"В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте", – написали 6 июня в ГШ ВСУ.

Там подчеркнули: зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Россияне не смогли локализовать возгорание, поэтому местные говорили, что горят две бочки.

Губернатор Саратовской области подтвердил, что в Энгельсе возник пожар на "одном из промышленных предприятий".