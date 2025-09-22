Что грозит российским НПЗ?

Эксперты отмечают, что удары украинских беспилотников уже серьезно влияют на производственные мощности и экспорт России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Военный аналитик и директор аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музыка отмечает, что ряд регионов России уже испытывают топливный кризис.

Россияне жалуются на проблемы с поставками топлива и резкий рост цен на бензин и дизель.

По мнению Музыки, ситуация может ухудшиться еще больше, если Украина будет держать нынешний темп атак дронов. Тогда по меньшей мере 30% мощностей НПЗ в России не смогут работать еще в течение полугода.

Когда простои превышают 30%, Россия теряет избыток дизельного топлива для экспорта и вынуждена начать использовать резервы,

– подчеркнул Музыка.

Как упали продажи горючего в России?

Украинские удары по НПЗ и сезонный спрос на топливо уже сократили продажи бензина в России до минимального уровня за последние два года.

По данным Politico, в прошлый вторник, 16 сентября, продажи бензина марки А-92 обвалились на 21,7%, достигнув лишь 15 600 тонн – самого низкого показателя с 2023 года.

Бензин марки А-95 также показал отрицательную динамику: объем продаж уменьшился на 15,5% по сравнению с предыдущим днем и составил 12 060 тонн.

В целом биржевые торги бензином в России сократились на 19,1%.

Важно! Перебои в работе российских НПЗ из-за украинских атак происходят на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который требует от Европы полностью отказаться от нефти из России. Между тем в ЕС размышляют над тем, чтобы запретить импорт российского сжиженного газа на год раньше, чем планировалось и перейти на американский СПГ. Все эти факторы могут еще больше подорвать экономику России, которая и так не выдерживает давления военных расходов и санкций.

Что известно об украинских атаках на НПЗ России?