Как дроны бьют по Кремлю?

Дроны используются, чтобы остановить продвижение российской армии, морские БПЛА помогают очистить украинское побережье Черного моря от кораблей России. Об этом в своей статье пишет известная американская журналистка Энн Эпплбаум, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

Смотрите также Путин разрушает наследие СССР: как Россия теряет будущее из-за войны

Наконец, дроны применяют для ударов по удаленным целям, глубоко в России, и в последнее время они поражают так много военных объектов, нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, что некоторые украинцы считают: этого может быть достаточно, чтобы заставить Россию прекратить войну,

– отмечает Эпплбаум.

В частности, она вспомнила впечатление украинскими дронами газоперерабатывающего завода "Газпрома" в Астрахани, который является важным источником бензина и дизеля для россиян, а также удары по ключевому участку нефтепровода в Брянской области.

Журналистка посетила компанию Fire Point, которая специализируется на производстве дронов для таких дальнобойных атак. Особенно ее заинтересовала крылатая ракета "Фламинго" которая может поражать цели на расстоянии до 3 000 километров.

По словам Эпплбаум, эти возможности Fire Point помогают реализовывать самую амбициозную украинскую стратегию – парализовать российские нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции и другие экономические активы, связанные с нефтью.

Трамп так и не применил настоящего давления на Россию и постепенно ослабляет санкции администрации Байдена, отказываясь их обновлять. Ударив по нефтяной и газовой инфраструктуре России, украинцы фактически сами вводят "санкции",

– добавляет журналистка.

Как сократился экспорт российской нефти?

В итоге, как пишет Эпплбаум, общий экспорт российской нефти упал до самого низкого уровня с начала войны, а в России ощущается дефицит топлива.

Российское правительство запретило экспорт нефтепродуктов, потому что не хватает даже для внутреннего рынка.

На АЗС наблюдаются серьезные перебои с поставками топлива в разных регионах России, проблемы возникают даже в пригородах Москвы и Санкт-Петербурга.

Заметим, что в сентябре экспорт российских нефтепродуктов сократился на 18% из-за ударов украинских дронов и внеплановых ремонтов НПЗ. Наибольшее падение наблюдалось 11–15 сентября после атаки на порт Приморск. По данным Reuters, только в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки (1,1 миллиона баррелей в сутки).

И Европа тайком поддерживает эту стратегию Украины, инвестируя десятки миллиардов долларов в производство дронов, замечает Эпплбаум.

Никто также не хочет ждать, пока Трамп введет новые санкции против России. Дроны, которые могут и защищать передовую, и наносить удары глубоко в Россию, могут сделать больше. При отсутствии американской политики, предлагающей нечто большее, чем риторику, украинцы при поддержке Европы пойдут своим путем,

– считает журналистка.

Удары украинских дронов по НПЗ России: что известно?