Известно, что пораженный НПЗ – это "Газпром нефтехим Салават". Удар по предприятию подтвердил глава Башкортостана Радий Хабиров в телеграмме, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на НПЗ в Салавате?

"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара,

– пожаловался чиновник.

Тем временем в сети появляются новые кадры с места происшествия. На них – охваченный дымом НПЗ.

Дым поднимается над городом в результате атаки дронов: смотрите видео

Местные жители рассказывают об атаке на НПЗ: видео содержит нецензурную лексику

Как горит НПЗ в Салавате: смотрите видео

Нефтеперерабатывающий завод пылает в Башкортостане: смотрите видео

Очередная атака на НПЗ в Салавате: смотрите видео

Напомним, что предприятие уже было под ударом всего несколько дней назад – 18 сентября. Тогда дроны поразили ключевую установку завода. Это крупнейший в России интегрированный нефтехимический комплекс, который производит бензин, дизельное топливо и другую продукцию. По данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 303 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 4,4 миллиарда.

Что происходит в Салавате после атаки БпЛА / Фото из соцсети

