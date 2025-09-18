Речь идет о "Газпром Нефтехим Салават". Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.
К теме Дроны за один день поразили сразу 2 российских НПЗ, – СМИ
Что рассказали источники об атаке на НПЗ в Башкортостане?
Собеседники отметили, что об атаке на ООО "Газпром Нефтехим Салават" утром 18 сентября начали писать местные телеграм-каналы.
По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – "сердце" завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.
На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители властей Башкортостана.
На месте атаки образовался столб густого дыма / Фото предоставлены 24 Каналу
СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет России. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует,
– сообщил информированный источник в СБУ.
Что видели в Башкортостане после удара дронов СБУ по НПЗ: смотрите видео
Стоит отметить, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала рассказывал, что Украина, используя дроны большой дальности, уничтожила 20% мощностей России по переработке нефти. По словам эксперта, наше государство развило собственные способности, которые не может сдержать никто.
Какие еще НПЗ врага поразили украинские дроны недавно?
Силы специальных операций ВСУ 18 сентября успешно поразили нефтеперерабатывающий завод врага в Волгограде. По предварительным данным, после атаки предприятие врага остановило свою работу.
Также в ночь на 16 сентября подразделения ССО ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Там возникли взрывы и пожар.
А ночью 14 сентября украинские дроны атаковали Кирильский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Он является одним из крупнейших в стране-агрессоре.