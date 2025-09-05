Генерал-лейтенантом США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала заметил, что действия Украины являются чрезвычайно эффективными. Наше государство развило собственные способности, которые не может сдержать никто.

Почему США раздражены ударами по НПЗ?

"Меня поражает развитие украинских возможностей. Он имеет стратегическое значение, потому что Украина наносит поражение по ключевому элементу, который позволяет России продолжать войну. Говорится о способности экспортировать нефть и газ", – подчеркнул Бен Ходжес.

Раздражение Трампа может свидетельствовать о том, что он осознает, что удары по НПЗ имеют серьезное влияние на Россию. Его администрация склонна верить в кремлевские тезисы и их видение ситуации.

Интересно, что когда пресс-секретаря Белого дома спросили о российских атаках на украинских гражданских, она фактически приравняла действия Украины к действиям России. Сложилось впечатление, что ее больше возмутило то, что Украина делает против России, чем тот факт, что россияне убивают украинских детей.

Украина нашла слабое место россиян

Владимир Зеленский объявил о новых ударах большой дальности по России. Наше государство представило новую крылатую ракету "Фламинго" с дальностью более 3 тысяч километров. Это означает, что ни одна вражеская энергетическая инфраструктура, авиабаза или склад – больше не вне зоны досягаемости.

Все, что имеет значение для российских военных усилий, теперь может быть поражено. Огромные пространства страны-агрессора означают, что она физически не сможет защитить все эти объекты.

Одно из прежних преимуществ Советского Союза – его масштабы. Теперь – это стало уязвимостью, поскольку россияне не могут защитить абсолютно все. Я считаю, что Украина очень эффективно выбирает цели, знает, где расположены ключевые объекты,

– подчеркнул Бен Ходжес.

В Кремле до сих пор не смогли придумать что-то существенное, что могло бы изменить ситуацию. Поэтому Украина нашла ахиллесову пяту россиян. Если они не смогут экспортировать нефть и газ в Китай, Индию, Турцию и другие страны, то потеряют источники поступления средств для войны.

"Это начинает серьезно влиять на российских олигархов. Удержание власти Путиным зависит от поддержки олигархата. Поэтому это действительно является проблемой, особенно, если Украина продолжит наращивать эффективность ударов", – добавил генерал-лейтенант США в отставке.

Украина продолжает уничтожать вражеские цели: