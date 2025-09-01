Отмечается, что там раздавались громкие взрывы сразу в нескольких районах, передает 24 Канал.

Что поражено в России в результате атаки БпЛА 1 сентября?

Так, ночью российские СМИ сначала написали о пожаре в Ильском в Краснодарском крае, который вспыхнул после атаки дронов. В оперштабе региона отметили, что в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. От падения обломков беспилотника вспыхнула трава. Пострадавших нет.

Заметим, что в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.

Позже стало известно, что беспилотники посетили и Кропоткин в Краснодарском крае. Там около 02:00 слышали взрывы, у части местных жителей пропал свет. Позже появились детали. В промзоне Кропоткина из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на трансформаторной подстанции. Она обеспечивала питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций Краснодарского края.

Жители Елабуги в Татарстане тоже сообщали о взрывах. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрывались.

Между тем в российском минобороны заявили, что с 00:00 до 05:00 было обезврежено 50 украинских беспилотников:

16 – над акваторией Черного моря,

12 – над территорией Белгородской области,

7 – над акваторией Азовского моря,

4 – над территорией Саратовской области,

3 – над территорией Самарской области,

3 – над территорией Оренбургской области,

3 – над территорией Республики Татарстан,

2 – над территорией Краснодарского края.

Что известно о последних взрывах в России?