Где расположен атакованный город Алексин и как далеко до Украины, показывает 24 Канал.

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Где расположен Алексин

Атаковали комбинат дроны СБУ и ССО. Взрывы там прогремели примерно в 3 часа ночи.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на этом химзаводе в Алексине производят компоненты для порохов, которые применяются в боеприпасах крупных калибров.

Сам город расположен в 59 километрах от Тулы, в 69 – от Калуги и в 150 – от Москвы. А до границы с Украиной – примерно 200 километров.

Население Алексина, по открытым данным, составляет 60 842 человек. Город имеет площадь 37,95 километра квадратных.

Где расположен Алексин: смотрите на карте